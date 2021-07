Jeff Ament (Pearl Jam): "Non so se voglio suonare con i controlli alle tessere vaccinali"

In una intervista con Kyle Meredith, il bassista dei Pearl Jam Jeff Ament ha parlato dei piani della band per i prossimi mesi e ha detto: "In realtà abbiamo suonato un po', tipo tre o quattro settimane, a Seattle. Siamo solo entrati in una stanza. Senza suonare nessuna canzone. Abbiamo solo jammato, ed è stato davvero bello. Mi mancava molto. E abbiamo parlato un po' di come ci sentivamo."



Ha poi continuato: "Abbiamo alcune cose segnate a matita per il prossimo anno.

Speriamo che questa variante, qualunque cosa stia succedendo con le vaccinazioni e quelle cose, speriamo di aver voltato pagina. Sembra che siamo ancora in bilico sull'orlo di questa cosa. Se giriamo l'angolo, allora speriamo di raggiungere la fine dell'inverno, l'inizio della primavera con un tour, o almeno una parte. Siamo pronti a farlo. La maggior parte degli spettacoli che dobbiamo recuperare, le due tranche: quella europea e quella americana, la maggior parte di questi spettacoli sono indoor. Non so se voglio uscire e fare 30 spettacoli in cui controllano le tessere di vaccinazione. Speriamo di poter essere abbastanza intelligenti e che si possa semplicemente girare l'angolo e, entro marzo, essere tutti in giro, poter viaggiare e portare 20mila persone in uno spazio".



L'ultimo album pubblicato dalla band di Seattle, "Gigaton" (leggi qui la recensione) risale al mese di marzo del 2020, proprio quando prese a diffondersi massicciamente il coronavirus.