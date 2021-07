I Killers annunciano l'uscita dell'album "Pressure Machine"

I Killers hanno annunciato che il prossimo 13 agosto pubblicheranno il loro settimo album intitolato "Pressure Machine", esattamente un anno dopo "Imploding The Mirage" (leggi qui la recensione).

Il tempo che era stato allocato dalla band di Las Vegas per supportare il disco dal vivo in tour è stato impegnato, data la pandemia, per scrivere un nuovo album. "Tutto si è fermato in questo modo", ha dichiarato il frontman Brandon Flowers in un comunicato stampa. "Ed è stata la prima volta da molto tempo per me che mi sono trovato di fronte al silenzio. E da quel silenzio questo disco ha cominciato a sbocciare, pieno di canzoni che altrimenti sarebbero state troppo silenziose e soffocate dal rumore dei tipici dischi dei Killers.”Brandon Flowers spiega che il tema del nuovo disco è stato ispirato dalle sue esperienze mentre cresceva nella sonnolenta città di Nephi, nello Utah. "Se non fosse stato per i progressi nell'industria automobilistica, Nephi negli anni '90 avrebbe potuto essere negli anni '50. Ho scoperto questo dolore che non avevo mai affrontato. Molti ricordi del mio tempo a Nephi sono teneri. Ma quelli legati alla paura o alla grande tristezza erano carichi di emozioni. Ho più comprensione ora di quando abbiamo fondato la band, spero di essere stato in grado di rendere giustizia a queste storie e alle vite di questa piccola città in cui sono cresciuto.”