Targhe Tenco 2021, premi a Madame e Samuele Bersani: i vincitori

I responsabili del Club Tenco hanno reso noti oggi, martedì 13 luglio, i vincitori delle Targhe Tenco, premi assegnati da un panel di critici e giornalisti che dal 1984 celebra annualmente i migliori lavori legati al mondo della canzone d’autore.

Grande vincitrice dell’edizione 2021 dell’iniziativa è stata Madame: la giovane rapper di Creazzo si è aggiudicata la targa nella categoria “Opera prima” grazie al suo eponimo album di debutto, e quella nella categoria “Canzone singola”, per “Voce”, scritta con Enrico Botta e Dario Faini (in arte Dardust) e presentata in occasione dello scorso Festival di Sanremo.

Samuele Bersani, con il suo ultimo lavoro in studio “Cinema Samuele”, conquista la targa nella categoria “Miglior album in assoluto”, mentre Peppe Voltarelli, con “Planetario”, la spunta nella categoria “Interprete di Canzoni”. La targa per il miglior album in dialetto è stata assegnata a “Manzanà” dei Fratelli Mancuso, mentre il premio come “Album collettivo a progetto” è stato dato a “Ad esempio a noi piace Rino”, tributo a Rino Gaetano che ha coinvolto, tra gli altri, Porfirio Rubirosa, Miriam Foresti, Saverio D’Andrea, Mizio Vilardi e Cubeloose.

Le Targhe verranno consegnate nell’edizione 2021 della Rassegna della Canzone d’autore (Premio Tenco), in programma al Teatro Ariston di Sanremo a ottobre.