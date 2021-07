Morgan si dà al ballo: concorrente della prossima edizione di "Ballando con le stelle"?

In fondo indossò i panni del ballerino per il programma condotto da Milly Carlucci già in passato, nel 2016. Chiamato a partecipare al reality come ospite, l'ex giudice di "X Factor" si improvvisò ballerino per una notte, sulle note di "Wham rap! (Enjoy what you do)" degli Wham! (quell'anno in gara c'era anche la sua ex compagna Asia Argento).

Sulla pista di "Ballando con le stelle" Morgan tornò anche nel 2017, dopo essere stato allontanato da "Amici": nello studio del reality del sabato sera concorrente del talent condotto da Maria De Filippi, Morgan tenne una sorta di lezione sulla storia del valzer citando compositori come Strauss, Chopin, Ravel e Šostakovic, fino ad arrivare al pop di Secondo Casadei e De Andrè. Ora il leader dei Bluvertigo si prepara a tornare a "Ballando con le stelle", ma non per un semplice cameo.

Secondo quanto riferisce TPI, il cantautore brianzolo sarebbe il primo concorrente certo del cast dei ballerini vip che parteciperanno alla prossima edizione del reality di Milly Carlucci su Rai1. Dopo la scorsa edizione, segnata da alcuni casi di positività al Covid, il programma tornerà in onda a inizio ottobre. Morgan e la produzione si sarebbero incontrati negli scorsi giorni.

Nel corso della sua carriera Morgan ha fatto più programmi tv che dischi. L'ultimo album di inediti del cantautore, "Da A ad A", risale al 2007. L'anno scorso è uscito "L'audiolibro di Morgan", contenente anche alcune nuove composizioni. Dopo "X Factor", il talent al quale partecipò per la prima volta nel 2008 come giudice e che lo fece conoscere al grande pubblico, Morgan ha partecipato a - tra gli altri - "Amici", "The Voice" e "AmaSanremo", il programma dedicato ai giovani del Festival di Sanremo. Non tutte le esperienze sono andate bene. Ad "Amici" fu allontanato dalla produzione in seguito ad alcuni scontri con i concorrenti. E l'anno scorso la Rai ha deciso di rimuoverlo dalla giuria di "AmaSanremo" dopo gli attacchi rivolti ad Amadeus, reo di averlo escluso dalla lista dei big in gara al Festival (prendendo invece Bugo).