Brian May: "Se Freddie Mercury fosse vivo sarebbe ancora nei Queen"

Brian May crede che Freddie Mercury suonerebbe ancora con i Queen se fosse ancora vivo. Il frontman della band britannica è scomparso il 24 novembre 1991 di polmonite bronchiale causata dall'AIDS all'età di 45 anni.



Parlando con Simon Mayo di Greatest Hits Radio, il chitarrista dei Queen ha detto: "Avrebbe detto ancora, 'Oh, ho bisogno di fare le mie cose da solista', ma sarebbe tornato dalla famiglia per fare quello che facciamo noi.

La cosa divertente è che sento sempre di più che in un certo senso lui è un po' con noi, forse sto diventando un vecchio romantico, ma Freddie è presente ogni giorno nella mia giornata. È sempre nei miei pensieri e posso ancora sentire cosa direbbe in una certa situazione, cosa penserebbe Freddie, cosa gli piacerebbe, riderebbe di questo o di quello. Fa davvero tanto parte dell'eredità che abbiamo creato, sarà sempre così. Non finisci mai di piangere se perdi un membro della famiglia, e Freddie era un membro della famiglia, ma arrivi al punto in cui trovi la pace e pensi, mio Dio, il ragazzo ha avuto una vita fantastica. Insieme abbiamo creato cose meravigliose che rendono ancora felici le persone, lì c'è l'accettazione e la gioia che tutto sia accaduto. È incredibile che sia successo.".



Parlando dei Queen, nonostante un cambiamento nella fruizione di ascolto del pubblico dovuto principalmente al diffondersi dello streaming, Brian spera però che i fan ascoltino ancora per intero gli album del suo gruppo. "In questi giorni tutto è stato spazzato via dallo shuffle. Ogni album che abbiamo realizzato, compresi i dischi di successo, abbiamo pensato che la gente li potesse mettere sul loro giradischi, come ai tempi passati, e che li ascoltasse in sequenza. Noi volevamo regalare un viaggio e le canzoni funzionano in sequenza. Mi auguro che le persone li ascoltino per intero".