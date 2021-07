"We are the people": testo e significato dell'inno di Euro 2020 di Martin Garrix e U2

Un inno pensato per sollevare il morale e che insegna l'importanza di affrontare insieme le continue sfide che il mondo impone. Ma anche per omaggiare la capacità del calcio e dello sport più in generale di “unire le persone”. È questo il significato del testo di "We are the people", l'inno ufficiale di Euro 2020, di Martin Garrix, Bono e The Edge degli U2. "Siamo le persone che stavamo aspettando / Fuori dalle regole e dalla guerra dell'odio / Voglio dire, il nostro amore non si è mai visto prima / Siamo le persone che stavamo aspettando", canta Bono nella traduzione del ritornello della canzone. Ecco il testo completo:

We Are the People (feat. Bono & The Edge) testo di Martin Garrix feat. Bono & The Edge We're a million volts in a pool of light

Electricity in the room tonight

Born from fire

Sparks flying from the sun



I hardly know you

Can I confess?

I feel your heart beating in my chest

You come with me, tonight is gonna be the one



'Cause you've faith and no fear for the fight

You pull hope from defeat in the night

There's an image of you in my mind

Could be mad but you might just be right ...

Martin Garrix ha spiegato che "We are the people" “non è stata scritta per questo particolare momento caratterizzato dall’emergenza Coronavrus, anche se è più attuale che mai”. Il progetto della canzone partì due anni fa, poi gli Europei 2020 sono stati posticipati a causa della pandemia: "Ho dovuto tenere la bocca chiusa per un anno in più", ha scherzato il dj e musicista olandese, presentando alla stampa mondiale il singolo.

A proposito della collaborazione con il cantante e il chitarrista della band di "One", Garrix ha raccontato:

"Mi sembravano impossibili da raggiungere, non erano nemmeno nella lista di persone che avevo intenzione di contattare quando con il team si è detto: ‘Chi potrebbe collaborare alla canzone? Sarebbe bello se fosse una collaborazione fra Martin Garrix e un altro artista’. Poi il mio manager mi ha detto: ‘Beh, se non provi nemmeno a chiederglielo avrai sempre un no come risposta!’ Così abbiamo deciso di contattarli e qualche ora dopo ricordo di aver subito avuto una lunga e bella conversazione al telefono con Bono a parlare del progetto, e lui stava già cantando la melodia. Ho dovuto mettere in muto il mio microfono perché ho urlato, poi l’ho riattivato, comportandomi tranquillamente”.

I tre si sono poi trovati in studio di registrazione per chiudere insieme il pezzo.

Per la stesura della canzone Garrix ha rivelato di aver tratto ispirazione da "famiglia, amici, o di come le persone si prendono cura di qualcun altro sono fonti d’ispirazione. Traggo molta ispirazione anche dall’onestà". "I hardly know you / Can I confess? / I feel your heart beating in my chest / You come with me, tonight is gonna be the one", canta Bono nei versi iniziali.

Il brano è accompagnato dal relativo videoclip, in cui compaiono Garrix, Bono e The Edge. Il video è stato girato a Londra: