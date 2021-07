L'iconico basso che è stato memorabilmente distrutto da Paul Simonon dei Clash durante un concerto della band britannica del 1979, entro la fine dell'anno sarà in mostra permanente al Museum of London, nella World City Gallery del museo che racconta la storia di Londra dagli anni '50 fino ai giorni nostri oggi.



Paul Simonon ruppe il suo basso Fender Precision durante il concerto al Palladium di New York il 21 settembre 1979, venne immortalato dalla fotografa Pennie Smith e diventò l'immagine di copertina dell'album dei Clash "London Calling" nel dicembre 1979.

.Potete leggere qui l'intera storia della più grande fotografia della storia del rock.



Come riportato dal quotidiano britannico The Guardian, il bassista era "davvero di cattivo umore" durante quel concerto e fracassò la strumento in preda alla frustrazione che lo stava divorando.

Guardate qui l'immagine del basso.