David Byrne, i suoi brani strumentali preferiti

"Ecco una raccolta di brani strumentali che coprono un ampio arco di generi - pop, classido, jazz e country - accomuncati dal fatto di essere brevi ('La brevità è l'anima della saggezza', ha detto qualcuno. Spero che non vi annoino..."

Con queste parole David Byrne presenta una selezione preparata per la sua "David Byrne Radio". Ve ne proponiamo alcuni brani.

Satin Doll (Sam Gendel)



Perfidia (Cafe Tacvba)

Heha Waipi'o (The Maile Serenaders)



Laban (Djessou Mory Kante)Nonnon (Silvia Perez Cruz)

Soundwaves (The Kate Luxmoore Group)



El Esclavo (Afrosound)



Espana Cani (Banda della Posta)Since Cincinnati (Ulrich Ziegler)

Familia Oca (Domenico)



Meet Mister Callaghan (Les Paul & Mary Ford)

Jessica (The Allman Brothers Band)



La Gitana (Banda Citta Ruvo Di Puglia)



Rider To the Sea (Anna Calvi)

Indagine Su Un Cittadino Al Di Sopra Di Ogni Sospetto (Calibro 35)



The Ride of the Valkyries (Chicha Libre)Here Come the Warm Jets (Brian Eno)Strangers On the Shore (Acker Bilk)

Watermelon Man (Herbie Hancock)



Birdland (Weather Report)



The Nearest Faraway Place (The Beach Boys)