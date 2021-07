Ben Harper recupera nel 2022 il concerto di Palmanova

Buone notizie per chi aveva in programma di assistere alla serata "A solo evening with Ben Harper" in programma per il 15 luglio a Palmanova (UD): Ben Harper ha deciso di recuperare il concerto, non più da solo ma insieme agli Innocent Criminals, aggiungendolo al calendario di date inizialmente previste per il 2020 e rinviate al 2022. Il nuovo appuntamento nella città friulana è previsto per martedì 2 agosto 2022, sempre nell’ambito della manifestazione Estate di Stelle.



I biglietti già emessi per il concerto solista del 2021 saranno validi per la nuova data, mentre le vendite apriranno su Ticketone alle 12 di oggi, martedì 6 luglio.







BEN HARPER & THE INNOCENT CRIMINALS



Giovedì 15 Luglio 2021

Nuova data: Martedì 2 Agosto 2022

Palmanova (UD), Estate di Stelle

Biglietti disponibili su Ticketone.

Settore A: € 50,00 + prev.

Settore B: € 42,00 + prev.

Mercoledì 3 Agosto 2022

Cesena, acieloaperto

SOLD OUT!!!



Giovedì 4 Agosto 2022

Pescara, Pescara Jazz & Songs @ Teatro Gabriele D’Annunzio / Lungo Mare Colombo Cristoforo, 122

Biglietti disponibili su Ticketone e Ciaotickets.

Poltronissima: € 70,00 + prev.

Poltrona: € 60,00 + prev.

Gradinata: € 45,00 + prev.





Sabato 6 Agosto 2022

Taormina (ME), Teatro Antico – via del Teatro Greco, 1

Biglietti disponibili su Ticketone, Ciaotickets e Boxoffice Sicilia.

Poltronissima: € 110,00 prev. inclusa

Tribuna Numerata: € 95,00 prev. inclusa

Cavea Numerata: € 66,00 prev. inclusa

Cavea Non Numerata: € 50,00 prev. inclusa



Martedì 9 Agosto 2022

Riola Sardo (OR), Parco dei Suoni – Strada Provinciale 66

Biglietti disponibili su Boxoffice Sardegna.

Posto in piedi: € 40,00 + prev.

Posto a sedere: € 50,00 + prev.



Giovedì 11 Agosto 2022

Brescia, Festa di Radio Onda d’Urto – via Serenissima

Biglietti disponibili su Mailticket.

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev.