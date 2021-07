Sparks, molta carne al fuoco

E' davvero un buon momento per i fan degli Sparks. Il duo formato da Ron e Russell Mael è al centro di una serie di iniziative: due film, due colonne sonore, una collaborazione con Todd Rundgren, un tour europeo nel 2022 e l'inizio dei lavori per un nuovo album.

Ma andiamo per ordine.

Il docufilm "The Sparks Brothers", diretto da Edgar Wright, è uscito tre settimane fa negli Stati Uniti, salutato da recensioni eccellenti. Ripercorre disco per disco la carriera della band, e raccoglie testimonianze di nomi illustri.

Qui il trailer:

Qui un backstage:

e qui il making of:

La colonna sonora del film sarà pubblicata in vinile in autunno (in due colori, rosa o bianco e nero marmorizzato, in edizione deluxe di quattro LP.



Oggi, 6 luglio, viene presentato al Festival di Cannes il musical "Annette", scritto dagli Sparks, diretto da Leos Carax e interpretato da Adam Driver, Marion Cotillard e Simon Helberg. In Italia lo dovremmo vedere dal 3 settembre.

Qui il trailer:

Qui le due canzoni finora uscite della colonna sonora, "So may we start" e "We love each other so much"



La colonna sonora del film uscirà in LP e Cd il 9 luglio.



E' uscita da pochi giorni anche una canzone in cui gli Sparks collaborano con Todd Rundgren, che giusto cinquant'anni fa fu il produttore del loro primo album (sarà inclusa nel nuovo album di Rundgren, "Space force", di prossima uscita). Si intitola "Your fandango" e qui sotto trovate il video: