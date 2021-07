Raffaella Maria Roberta Pelloni, per tutti Raffaella Carrà, aveva 78 anni e da tempo lottava contro un grave male. La sua è stata una lunga vita dedicata allo show e alla musica che, inevitabilmente, si è incrociato con la città di Sanremo. La sua prima esperienza risale al 1983 quando arrivò all'Ariston in qualità di superospite. Nel 1997 rifiutò la conduzione con Piero Chiambretti, lasciando spazio a Mike Bongiorno. Ma quattro anni dopo prese lei le redini per la 51ª edizione affiancata da Piero Chiambretti, Enrico Papi, Megane Gale e Massimo Ceccherini. La sua ultima apparizione sanremese risale al 2014 quando fu all'Ariston con un medley dei suoi più grandi successi. Qui sotto alcuni video che ricordano le sue partecipazioni: