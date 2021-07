Mondo vinile: Tom Petty, Muse, Anna Tatangelo

Bentornati alla rubrica di Rockol dedicata a tutto ciò che ruota attorno al vinile: le notizie, le edizioni limitate, gli album da riscoprire in questo formato, la classifica.

L'album della settimana: Tom Petty

Dopo una prima pubblicazione limitata in vinile blu per il Record Store Day, è disponibile ovunque "Angel dream" di Tom Petty, un nuovo album che nuovo non è: una rivisitazione di "She's the one", la colonna sonora che Petty pubblicò nel '96, due anni dopo "Wildflowers". Ryan Ulyate, collaboratore storico del rocker, ha rimesso in ordine le canzoni come se fossero un album, non una colonna sonora, con 4 inediti.

L'esclusiva: Anna Tangelo

"Annazero" è il nuovo album di Anna Tatangelo: "Questo disco segna una ripartenza, per me. Gli ultimi anni non sono stati semplicissimi. Alcune esperienze del privato hanno finito per condizionare anche il mio lavoro. Ora a 34 anni torno con una serie di consapevolezze che ho maturato nell'ultimo periodo", ha raccontato a Rockol. Il disco è disponbile anche in una versione autografata, ordinabile qua.

Da recuperare in vinile: Muse

Esce questa settimana in vibile nuova versione remixata dell’album “Origin Of Symmetry” dei Muse per celebrare il 20esimo anniversario della sua pubblicazione. La seconda prova sulla lunga distanza del gruppo inglese, originariamente arrivata sui mercati nel 2001, è solo una delle tante perle della discografia: qua ci sono le altre, per una riscoperta in vinile

La classifica della settimana

7 nuove entrate su 10, nella top ten dei vinili: il leadere della settimana scorsa Frah Quintale resiste al quinto posto, ma in testa c'è una ristampa dei Litifba, "Lifiba 3", seguita a ruota dalla raccolta di Rino Gaetano, da una ristampa di Loredana Berté e dal best di Emma Marrone, rimane in top 10 "The dark side of the moon" e rientrano i due album dei Maneskin. Qua la classifica completa della settimana.