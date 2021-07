Slash: "Sobrio da 15 anni". E festeggia così

Non tocca alcol dal 2006. Cinque anni prima i medici gli avevano diagnosticato una forma di insufficienza cardiaca, una cardiomiopatia causata da anni di abuso pesante di alcol. Ora Slash, il leggendario chitarrista dei Guns N' Roses, festeggia i suoi primi quindici anni di sobrietà insieme all'amico Jimmy Webb, indossando sui social una maglietta con una scritta motivazionale ("I need more, Road recovery"). L'immagine è stata caricata dalla compagna del 55enne musicista, Meegan Hogdes, che ha scritto:

"Tesoro, congratulazioni per questi tuoi 15 anni di sobrietà. Un dipendente che riesce a recuperare può recuperare qualsiasi cosa. Sono davvero orgogliosa di te ogni giorno, ma oggi sono più orgogliosa".

Slash, vero nome Saul Hudson, parlò della sua battaglia con l'alcol nella sua autobiografia del 2007, intitolata semplicemente "Slash". Scrisse: "Non stavo bene, ma ero pronto ad ammetterlo. Sapevo che la mia dissolutezza doveva finire. La riabilitazione si è rivelata un bene per me, stavolta. La mattina del 3 luglio 2006 sono entrato in clinica. Ho trascorso lì trenta giorni interi. Ho imparato a conoscermi meglio. E da allora sono sobrio".