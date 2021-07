Bob Dylan pubblica il trailer di "Shadow Kingdom"

Il primo concerto di Bob Dylan dall’inizio della pandemia si chiama “Shadow Kingdom” e verrà trasmesso in streaming il 18 luglio, sulla piattaforma Veeps.

La performance sarà disponibile anche in Italia e i biglietti sono già acquistabili ad un costo di 25 dollari. Una volta ottenuti i ticket, si potrà accedere a Veeps e godersi lo spettacolo di “Shadow Kingdom” per 48 ore. Il comunicato stampa di presentazione descrive “Shadow Kingdom” come uno spettacolo dove l’artista si mostrerà in un ambiente intimo in cui “proporrà i brani tratti dal suo vasto repertorio in una versione studiata ad hoc e in chiave rivisitata per l’evento.” Oggi è uscito il trailer dell'evento: una clip in bianco e nero che svela davvero pochi dettagli, ma che fa crescere l'attesa dei fan. .