"Pistolero": testo e significato della nuova hit di Elettra Lamborghini

Pistolero testo di Elettra Lamborghini

Dimmi se sei un uomo, vero

Un pistolero (Elettra)

Sai già dove mirare, amore criminale



Mi chiami e non rispondo su FaceTime

Ho un bikini solo per te

Ma non mando foto in Direct

Non faccio mai la fila per il club

Ti raggiungo dentro al privé

Ma tu parli solo di te



Hai castelli di carte di credito

Mi dai tutto quello che ti chiedo

Prometti l'Oceano Pacifico, il Circolo Artico

...

