Nandi Bushell suona con il batterista degli Arctic Monkeys: guarda i video

“Matt Helders è venuto a casa mia per una tazza di tè e per suonare con me”, si legge in un post condiviso in questi giorni sui social da Nandi Bushell. La giovanissima batterista che si è fatta conoscere sul web grazie a clip di cover di brani di - tra gli altri - Nirvana, Rage Against the Machine e che nei mesi scorsi è stata protagonista di una “battle” insieme a Dave Grohl, ha così introdotto ai suoi follower l’ospite dei suoi nuovi video: l’addetto ai tamburi degli Arctic Monkeys (nella foto il secondo da destra).

Durante la visita di Helders a casa di Nandi, i due si sono intrattenuti in una chiacchierata e in una jam session che li ha visti suonare insieme alcuni brani della band di Alex Turner.

Dell’incontro la giovane musicista di soli undici anni ha prima condiviso una clip dell’esecuzione di “I Bet You Look Good on the Dancefloor”, singolo originariamente pubblicato dalla formazione di Sheffield nel 2005 come prima anticipazione del suo disco di debutto “Whatever People Say I Am, That's What I'm Not” del 2006, con Nandi alla chitarra e Matt Helders alla batteria.

Come inizialmente promesso da Nandi, l’11enne ha successivamente pubblicato un secondo video con Nandi e Helders entrambi impegnati alla batteria a suonare un’altra nota canzone degli Arctic Monkeys: “Brianstorm”. Dalla didascalia del filmato si scopre, inoltre, che prossimamente Bushell renderà disponibili altre clip, una in cui i due suonano “R u mine” sempre di Alex Turner e soci e un’altra con un’intervista a Matt Helders e una sessione di improvvisazione.