"Mille": il testo della canzone di Fedez criticata dal Codacons

È la canzone del momento: da due settimane è in cima alla classifica settimanale Fimi dei singoli più ascoltati e scaricati in Italia. Ma "Mille", il tormentone di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, è stato preso di mira dal Codacons - associazione che tutela i diritti dei consumatori - per i contenuti del testo. La polemica è nata per la presenza di versi in cui viene citata esplicitamente la Coca-Cola: "Quando sei arrivato ti stavo aspettando / con due occhi più grandi del mondo / quante stelle ci girano intorno se mi porti a ballare / labbra rosso Coca-Cola / dimmi un segreto all'orecchio stasera / hai risolto un bel problema / e va bene così / ma poi me ne restano mille", canta Orietta Berti nel ritornello.

Ecco il testo completo di "Mille":

MILLE testo di Fedez feat. Achille Lauro & Orietta Berti Quello che hai messo nel rossetto mi fa effetto

Mi hai fatto un altro dispetto, lo fai spesso

E mi chiudo in me stesso e balbetto

Sì, ma quanto sono stronzo, mi detesto

Ma tu non ci resti male, che ognuno ha le sue

Si vive una volta sola, ma tu vali due

Vorrei darti un bacetto, ma di un etto

Se ti va ne ho ancora una dentro il pacchetto



Mi hai fatto bere come un vandalo e sono le tre

Si è rotta l'aria del mio bungalow, vengo da te

Però mi dici: "Non salire, che è meglio di no"

Se cambi idea mi fai impazzire, dai baby, come on

Scendi divina dai gradini, ma non te la tiri ... Testi canzoni di Fedez feat. Achille Lauro & Orietta Berti, leggi il testo completo di MILLE

Il Codacons, non nuovo a polemiche con il rapper milanese, si è scagliato non solo contro il testo di "Mille" - firmata da Fedez e Achille Lauro insieme a Davide Simonetta, Dargen D'Amico, Paolo Antonacci e Simon P - ma anche contro il videoclip, considerato nella nota diffusa dall'associazione "una vera e propria incitazione al consumo di Coca-Cola, oltre che una pubblicità camuffata da brano musicale che viola le regole disposte dall’Antitrust: compare in continuazione il marchio ‘Coca-Cola’, ben visibile agli occhi degli spettatori ma senza informare gli stessi circa l’inserimento di marchi a fini commerciali all’interno del video".

E d'altronde la bevanda ha scelto proprio il video di "Mille" - diretto da Giulio Rosati - per svelare in anteprima il nuovo design di "Coca-Cola Zero Zuccheri", parte della nuova campagna di comunicazione. Il Codacons ha sottolineato: "Se da un lato è vero che tra le indicazioni contenute nella pagina di Youtube dove è stato pubblicato il videoclip si legge ‘Il filmato contiene marchi e prodotti per fini commerciali. Product Placement: Coca-Cola’, è altrettanto vero che tale informazione non basta, poiché non immediatamente percepibile dagli utenti, a meno che gli stessi non vadano a cercarla tra i credits del video, e perché non compare in sovrimpressione all’inizio del videoclip, in modo da informare correttamente i consumatori".

Fedez ha risposto alle polemiche del Codacons con un video ironico in cui sua moglie Chiara Ferragni, deformata da un filtro, interpreta il suo avvocato e gli annuncia di aver vinto la causa contro il Codacons.

Il riferimento è quella del 2020 che aveva visto l'associazione trascinare il rapper in tribunale per le critiche espresse sui social contro la stessa, una risposta all'azione intrapresa dal Codacons contro la piattaforma per il crowdfunding utilizzata dai Ferragnez per la raccolta fondi in favore della sanità in pieno lockdown: la querela, per i giudici, era "infondata" e "inammissibile", poiché il rapper si limitava ad esercitare il suo diritto di critica. In sottofondo alla clip il ritornello di "Mille" e in sovrimpressione i titoli dei siti e dei giornali sulla nuova polemica.