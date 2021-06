Foo Fighters: Mark Ronson ha trasformato ‘Making a fire’. Ascolta questa nuova versione

Oggi, 25, giugno i Foo Fighters hanno pubblicato una nuova versione del brano “Making a fire”, tratto dall’ultimo album di inediti di Dave Grohl e soci, “Medicine at midnight”, uscito lo scorso 5 febbraio. La canzone è stata ripresa da Mark Ronson e la nuova versione, battezzata “Making a Fire (Mark Ronson Re-Version)”, è disponibile all’ascolto nel video riportato di seguito.

Questa invece la versione di "Making a fire" inclusa nella più recente prova sulla lunga distanza della band del già batterista dei Nirvana:

Il produttore britannico, già al fianco di Amy Winehouse, Lady Gaga, Bruno Mars e Duran Duran, ha recentemente annunciato una docu-serie intitolata “Watch the Sound” che, in uscita il 30 luglio su Apple TV+, conterà della partecipazione proprio di Dave Grohl, oltre che di artisti del calibro di Paul McCartney, Ad‑Rock e Mike D dei Beastie Boys, Charli XCX, Josh Homme, Denzel Curry, Angel Olsen, Kevin Parker dei Tame Impala e Questlove. In attesa di maggiori informazioni sulla nuova versione del brano dei Foo Fighters a cura di Mark Ronson, non è quindi da escludere che “Making a Fire (Mark Ronson Re-Version)” sia in qualche modo collegata alla serie di sei puntate in cui Mark Ronson esplora la creazione del suono e di cui è stato presentato ieri - 24 giugno - il trailer ufficiale.