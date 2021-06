Mick Jones, che fu cacciato dai Clash

Mick Jones nasce nel sud di Londra, a Clapham, il 26 giugno 1955 e cresce a Brixton con la nonna, dopo la separazione dei suoi genitori avvenuta quando il ragazzino aveva nove anni. Diventa famoso a partire dal 1976 grazie ai Clash, con cui esordisce nello stesso anno con l’album omonimo. "Combat Rock" contiene la famosa hit “Should I stay or should I go”, scritta dallo stesso Mick. Il chitarrista viene estromesso dai Clash nel 1983 per diversità di vedute artistiche. L'anno seguente, nel 1984, forma, con Don Letts, i Big Audio Dynamite. La band rimase attiva fino al 1995. Nel 2003 Mick dà vita, insieme a Tony James, ai Carbon/Silicon.

“Should I stay or should I go”, dall'album dei Clash "Combat Rock" (1982).

Un altro classico del gruppo cantato da Jones è "Train in vain", brano incluso nell'album "London Calling" (1979).

Dopo l’uscita dal gruppo, forma nel 1984 i Big Audio Dynamite - riunitisi nel 2011 - insieme a Don Letts. Ecco "E=MC2", dall'album "This is Big Audio Dynamite" (1985).

La band flirta anche con l'elettronica: ecco "C'mon everybeatbox", che cita "C'mon everybody" di Eddie Cochran. Il brano è contenuto nel secondo album dei Big Audio Dynamite, "No. 10, Upping St." (1986).

"Rush", da "The Globe" del 1991.

Nel 1996 Mick Jones insieme a Tony James forma i Carbon/Silicon. Questa è "Big Surprise".

Nel 2012, dopo aver ricoperto il ruolo di produttore dei Libertines di Pete Doherty, Mick Jones va in tournée con la Justice Tonight Band, tornando a suonare canzoni dei Clash. Come "White Man in Hammersmith Palais", in origine pubblicato come singolo dalla band londinese nel giugno 1978.

Nel 2010 Mick Jones va in tour con i Gorillaz, ritrovandosi con Paul Simonon dei Clash. "Clint Eastwood" è una hit uscita nel primo album "Gorillaz".

Una carriera parallela anche nelle produzioni e collaborazioni: ecco "Reeboot the mission" con i Wallflowers, dall'album "Glad All Over" (2012).

Chiudiamo questa carrellata come l'abbiamo iniziata: "Should I stay or should I go", in versione voce e chitarra, dal vivo nel 2009.