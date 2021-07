Canta&Autore, gli ascolti di Lorenzo Vizzini

Lorenzo Vizzini è stato il secondo ospite di Canta&Autore, format di BMG powered by Rockol incentrato sul mondo degli autori e della scrittura di canzoni.

Nato a Ragusa, in Sicilia, classe 1993, Lorenzo Vizzini si trasferisce appena diciottenne a Milano, dove inizia la sua carriera da autore professionista firmando otto brani per il disco di Ornella Vanoni “Meticci”. Seguono altre prestigiose collaborazione con, tra gli altri e le altre, Renato Zero (per “Quanto ti amo”), Emma (per “A mano disarmata”), Mr.Rain (per “Fiori di Chernobyl”), Laura Pausini (per “200 note”), Raphael Gualazzi (per “Mondello Beach”) e Giordana Angi (per “Chiedo di non chiedere”).

Entrato nel 2019 nel roster di BMG Italy, nello stesso anno Vizzini oltre rafforzare la collaborazione con Zero firmando otto dei brani presenti nell’album “Zerosettanta” prende parte - sempre come autore - al Festival di Sanremo partecipando alla composizione dei brani presentati da Arisa (“Mi sento bene”) e Anna Tatangelo “Le nostre anime di notte”.

Che canzoni ascolta chi scrive canzoni, e in particolare Lorenzo? Ecco una playlist compilata per il pubblico di Canta&Autore appositamente dall'artista:

Qui, invece, una selezione di brani scritti dallo stesso Lorenzo Vizzini: