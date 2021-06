Quando la Disney rifiutò di coinvolgere Michael Jackson per 'Il gobbo di Notre Dame'

In occasione del 25esimo anniversario dell’uscita del film d’animazione Disney "Il gobbo di Notre Dame”, originariamente arrivato nelle sale cinematografiche statunitensi il 21 giugno 1996, alcune delle personalità che hanno preso parte alla realizzazione del lungometraggio hanno recentemente raccontato com’è stato lavorare al progetto.

A margine di un’intervista rilasciata a SlashFilm, Alan Menken - compositore americano attivo per lo più nel cinema e nei musical, vincitore di otto Premi Oscar e che nel corso della sua carriera ha firmato, tra le altre, le musiche di “La sirenetta", "Aladdin", “Pocahontas" e “Hercules”, oltre che dello stesso “Il gobbo di Notre Dame” - ha svelato che al tempo la Disney rifiutò l'offerta di Michael Jackson di contribuire alla colonna sonora del film basato sul romanzo “Notre-Dame de Paris” di Victor Hugo.

Oltre a ricordare che le prime accuse per molestie colpirono il Re del Pop nel 1993, Alan Menken ha spiegato: “Ho conosciuto Michael Jackson mentre eravamo alla ricerca di un interprete per il brano ‘A whole new world’ [‘Il mondo è mio’] dalla colonna sonora di Aladdin. Michael voleva co-scrivere la canzone. Ero riuscito a farmi un’idea su di lui. Era una persona unica e interessante… nel suo mondo”. Ha aggiunto:

“Ovviamente amava molto la Disney. Così gli menzionai ‘Il gobbo di Notre Dame’. Disse che gli sarebbe piaciuto venire nel mio studio, guardare il film e parlarne. Così ci siamo messi in contatto con Disney Animation. Dissero: ‘Incontrati con lui! Se gli piace, vedi cosa dice”.

Spiegando che la voce di “Thriller” rimase colpito da tre canzoni in particolare, "Out there", "God help the outcasts" e “Someday" - in italiano “Via di qua", "Dio fa' qualcosa" e “Quando" - e si mostrò desideroso di produrne e registrarne alcune, Menken ha poi narrato: “Ci siamo messi in contatto con Disney. Fu come far cadere un tizzone ardente in una fragile scodella piena di esplosivi. ‘Vi faremo sapere’”. E ancora: