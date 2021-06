Nameless Music Festival 2021, si riparte con Afrojack, Dj Snake, Lil Pump e Tiesto: tutto il cast

Come promesso all’inizio dello scorso marzo, il Nameless Festival - la popolare rassegna dedicata a dance, urban e musica elettronica che da anni raduna nel lecchese decine di migliaia di fan - riapre i propri cancelli. Gli organizzatori della manifestazione, originariamente programmata a cavallo tra maggio e giugno poi rimandata precauzionalmente ai prossimi 9, 10, 11 e 12 settembre, hanno annunciato oggi il cartellone dell’edizione 2021, la prima che sarà ospitata nella nuova location compresa tra i comuni di Annone Brianza, Molteno e Bosisio Parini, tutti pochi chilometri a sud di Lecco: gli headliner saranno Afrojack, Dj Snake, Lil Pump e Tiesto, i cui set di andranno a sommare a quelli di altri importanti artisti italiani e stranieri come Benny Benassi, Joel Corry, Merk & Kremont, Morten, Purple Disco Machine, Topic, Boss Doms, Dj Aphrodite, Dopamine, Droeloe, Duke & Jones, Edmmaro, Habstrakt, Hannah Wants, Mazay, Riva Starr, Rudeejay E Vize, Elettra Lamborghini, Ernia, Fred De Palma, Gue Pequeno, Luchè, Madame, Seven Zoo, Noyz Narcos, Rkomi, Tony Effe, Ana Mena, Boro Boro, Bresh, Dj Ty1, Fsk Satellite, Greg Willen, Geolier, Mambolosco, Night Skinny, Rhove, Rosa Chemical e Touché.

“Oggi più che mai il nostro Paese ha bisogno del ritorno di eventi con un elevato valore sociale e culturale, e noi siamo qui per fare la nostra parte affinché tutto questo avvenga in totale sicurezza”, ha fatto sapere in una nota Alberto Fumagalli, CEO & Founder di Nameless Music Festival: “Dal primo luglio, infatti, saremo pronti con la tecnologia per effettuare la validazione automatica dei green pass all'ingresso e garantiremo un servizio di tamponi antigenici rapidi per coloro che non saranno ancora vaccinati. A distanza di 2 anni dall'ultima edizione, con questi annunci vogliamo ridare un po’ di speranza ai nostri fan, nell'attesa di avere certezze sulla possibilità di svolgere il Festival a settembre. Ci auguriamo che presto governo e regioni prendano coscienza del fatto che con le giuste regole ed il buon senso si può e si deve ricominciare a vivere”.

Le esibizioni degli artisti in cartellone saranno distribuite su tre palchi: il Lake Tent, lo spazio dedicato alla dance, ospiterà gli show di Benny Benassi, Joel Corry, Merk & Kremont, Morten, Purple Disco Machine, Topic, Boss Doms, Dj Aphrodite, Dopamine, Droeloe, Duke & Jones, EDMMARO, Habstrakt, Hannah Wants, Mazay, Riva Starr, Rudeejay e Vize, mentre il Mountain Stage, riservato alle contaminazioni tra rap e l’urban in tutte le sue declinazioni, avrà tra i protagonisti Elettra Lamborghini, Ernia, Fred De Palma, Gue Pequeno, Luchè, Madame, Seven Zoo, Noyz Narcos, Rkomi, Tony Effe, Ana Mena, Boro Boro, Bresh, Dj TY1, Fsk Satellite, + Greg Willen, Geolier, Mambolosco, Night Skinny, Rhove,Rosa Chemical e Touché. L’Igloo Stage vedrà invece andare in scena Eli Brown, Ralf, The Shapeshifters, Armonica, Astrality, Bassel Darwish, Havoc & Lawn, Giancarlino, GNMR, Luca Vera, Mind Enterprises live, Modular Project e MAGNVM!.