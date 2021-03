Eventi estivi 2021 in Italia, il Nameless Festival rinviato a settembre

Gli organizzatori del Nameless Festival, forse la rassegna più popolare dedicata alla dance in Italia da diversi anni di casa a Barzio, in provincia di Lecco, e solo in occasione della passata (e mancata) edizione spostatasi ad Annone Brianza, sempre nel lecchese, ha annunciato il rinvio dell’evento 2021 - previsto in origine tra i prossimi 29 maggio e primi giugno - ai 9, 10, 11 e 12 settembre prossimi.

“E’ con grande rammarico che Nameless Music Festival annuncia un nuovo rinvio dell’edizione 2021 a causa del persistere dell’emergenza sanitaria”, si legge nella nota diffusa oggi dagli organizzatori: “L'evento, che si sarebbe dovuto svolgere dal 29 maggio al primo giugno, si terrà dal 9 al 12 settembre ad Annone Brianza (LC). I biglietti già acquistati rimarranno validi per le nuove date o per l'edizione 2022”.

“Nella speranza che questo sia l'ultimo rinvio e che dopo l'estate gli eventi di musica live possano finalmente partire, il Nameless Music Festival è pronto a fare la propria parte, ripensando completamente l'area di svolgimento dell'evento”, prosegue la nota: “Proprio per questo è stato predisposto un protocollo utile per ridurre al minimo il rischio di contagio da Covid-19. Il documento, declinato in quattro scenari e strutturato per prevenire comportamenti a rischio, è stato studiato per accogliere in assoluta sicurezza tutti partecipanti alla nuova edizione e per garantire la messa in atto di procedure studiate ad hoc per tutelare la salute fisica e mentale di chiunque e il rispetto di tutte le disposizioni e le norme vigenti a livello locale e nazionale. Ridisegnando gli spazi del festival e predisponendo la struttura a poter effettuare fino a 20.000 tamponi all’ingresso dell’evento, Nameless si augura di poter svolgere in totale sicurezza una nuova edizione del Festival a settembre 2021. Nelle prossime settimane verranno svelati i nomi degli artisti che si esibiranno sul palco e andranno a costituire la line up del festival”