Liberato, Ghali e J Lord hanno scritto una canzone insieme

I fan più attenti avevano già intuito che qualcosa stesse bollendo in pentola, ma la conferma è arrivata solo ora: Liberato, Ghali e J Lord hanno annunciato la loro prima collaborazione insieme. La canzone inedita si intitola "Chiagne ancora" e uscirà tra poche ore, allo scoccare della mezzanotte di martedì 22 giugno. In attesa di sapere come sarà il brano, di seguito potete dare un'occhiata alla copertina del singolo. Domenica 20 giugno, il giorno prima dell'annuncio dell'uscita di "Chiagne ancora", Liberato, Ghali e J Lord avevano postato sui loro rispettivi account Instagram delle stories con dei video ambientati a Napoli, Afragola e Baggio Tutti i contenuti sono stati realizzati nello stesso stile e pubblicati nello stesso orario.

Una scelta che aveva scatenato diversi rumors tra i fan che poi si sono rivelati più che fondati.