Marco Mengoni: guarda il video del singolo "Ma stasera" (prodotto da Purple Disco Machine)

È prodotto da Purple Disco Machine, il nuovo singolo di Marco Mengoni: per "Ma stasera", la canzone che ha segnato il suo ritorno sulle scene a due anni e mezzo dall'ultimo album "Atlantico", il cantante laziale ha scelto di avvalersi della collaborazione del dj e producer tedesco Tino Piontek, già dietro hit come "Hypnotized" (con Sophie and the Giants) e "Fireworks", che negli ultimi anni ha remixato anche successi di Lady Gaga e Dua Lipa. Il brano è accompagnato dal relativo videoclip, nato da un'idea di Mengoni stesso e diretto da Roberto Ortu: potete guardarlo qui sotto.

Caratterizzata da sonorità disco-funk e elettropop Anni '80, "Ma stasera" è stata scritta da Mengoni insieme a Davide Petrella, Francesco "Katoo" Catitti e Federica Abbate.

"Ma stasera" anticipa il nuovo album di Marco Mengoni, che non ha ancora un titolo né una data d'uscita: uscirà entro l'estate del 2022, poi il cantante presenterà le nuove canzoni con i concerti negli stadi a Milano e Roma.