Gli anni Sessanta di Edoardo Vianello

Come spesso capita a chi ottiene grande successo commerciale - e lui di dischi ne ha venduti cinquanta milioni, in carriera - il cantautore romano Edoardo Vianello, nato il 24 giugno del 1938, è generalmente considerato poco più che un interprete di canzonette estive e balneari.

E' sicuramente vero che i suoi più grandi successi - scritti con Carlo Rossi - sono canzoni allegre e spensierate ambientate in luoghi di vacanza. Ma non per questo lo si deve considerare meno importante, nella storia della canzone italiana. Perché comunque in quella storia - in quella degli anni Sessanta - occupa un posto di primo piano, e ci fa piacere invitarvi a riascoltare le sue maggiori hit di quel periodo. E non va dimenticato che nel decennio successivo, con la moglie Wilma Goich e con il nome di I Vianella, Edoardo Vianello ha avuto un secondo periodo di grande notorietà.

1961: Che freddo! (Rossi - Vianello)

1961: Il capello (Rossi - Vianello)

1962: Guarda come dondolo (Rossi - Vianello)

1962: Pinne fucile ed occhiali (Rossi - Vianello)

1963: Abbronzatissima (Rossi - Vianello)

1963: I Watussi (Rossi - Vianello)

1963: O mio signore (Mogol - Vianello)

1963: Il cicerone (Rossi - Vianello)

1963: Prendiamo in affitto una barca (Rossi - Vianello)

1964: Sul cocuzzolo (Rossi - Vianello)

1964: Tremarella (Alicata - Rossi - Vianello)

1964: Hully gully in dieci (anonimo - Migliacci - Vianello)

1965: Il peperone (Rossi - Vianello)

1966: Parlami di te (Pallavicini - Vianello)