Cyndi Lauper, la ragazza che voleva solo divertirsi

Cyndi Lauper è nata a New York il 22 giugno 1953. Attiva dalla metà degli anni Settanta, dopo aver fatto parte di alcune cover band di Jefferson Airplane, Led Zeppelin e Bad Company nel 1978 la cantante mette su una band tutta sua, i Blue Angel. Nel 1981, poi, la svolta solista e nel 1983, all'età di trenta anni, il debutto ufficiale con l'album "She's so unusual", contenente le hit "Girls just want to have fun" e "Time after time", i primi due tasselli di una carriera di tutto rispetto. A seguire vi proponiamo le canzoni più significative del suo repertorio.

"Girls just want to have fun", 1983

"Time after time", 1984

"She bop", 1984

"The Goonies 'R' Good Enough", 1985

"True colors", 1985

"I drove all night", 1989

"Same ol' story", 2008

"Into the nightlife", 2008

"Sex is in the heel", 2012

"Funnel of love", 2016