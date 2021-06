I Giganti, 55 anni fa in testa alla hit parade

Nel giugno del 1966 "Tema" dei Giganti era in testa alla classifica di vendita dei 45 giri italiani. Per celebrare l'anniversario e per ricostruire la storia del quartetto vocale e strumentale composto da Enrico Maria Papes, Mino Di Martino, Checco Marsella e Sergio Di Martino abbiamo incontrato in video il fondatore del gruppo.