In arrivo un film su Lucio Dalla scritto e diretto da Cesare Cremonini

Attraverso un post condiviso sui suoi canali social Cesare Cremonini, attualmente impegnato nella scrittura del nuovo album e in attesa di tornare a esibirsi negli stadi italiani nel 2022, ha svelato i dettagli di alcuni nuovi progetti al quale sta lavorando, tra cui un film su Lucio Dalla.

Tenderstories, società attiva nella creazione di contenuti originali e nella produzione audiovisiva, e la società di produzione cinematografica Papaya Records saranno i produttori del lungometraggio dedicato alla figura artistica del grande cantautore bolognese, nato da un soggetto scritto da Cremoni, che sarà anche il regista del film.

“Sono felice e onorato per questa fiducia e per la possibilità di omaggiare una tra le figure più importanti della storia della musica italiana”, ha fatto sapere la voce di “Marmellata #25” in un messaggio condiviso su Instagram e riportato di seguito.

Il film, ambientato principalmente a Bologna e che sarà supportato dalla Emilia-Romagna Film Commission, è coprodotto da Tenderstories di Moreno Zani, il cui amministratore delegato è Malcom Pagani, e da Papaya Records di Filippo Valsecchi.

A proposito della pellicola, Moreno Zani, Malcom Pagani e Filippo Valsecchi hanno dichiarato in un comunicato stampa: “È un progetto in cui abbiamo creduto molto fin da subito. Ringraziamo Cesare da cui è nata l'idea e siamo certi che da questa collaborazione sarà possibile far rivivere, attraverso un film, una figura fondamentale come Lucio Dalla: un'icona della musica italiana e, al tempo stesso, uno dei cantautori più celebri del nostro Paese”. E ancora: “Abbiamo quindi deciso di omaggiare la sua grandezza artistica con questo contributo. Occorre puntare sulla cultura nella sua accezione più ampia e il settore cinematografico italiano rappresenta un'eccellenza da valorizzare, soprattutto in questa fase di ripartenza per l’Italia”.