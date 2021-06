Tony Hadley: "E' un peccato non celebrare i 40 anni con gli Spandau Ballet"

Tony Hadley sarebbe disponibile a festeggiare i suoi quaranta anni di attività nella musica con gli Spandau Ballet se solo fossero ancora una band.



Questa apertura di Hadley è parecchio sorprendente perché, nonostante le richieste dell'ex compagno di band Gary Kemp, ha sempre tenuto a precisare di non volere più avere a che fare con i vecchi compagni di formazione, che comprendeva oltre a loro due anche Martin Kemp, Steve Norman e John Keeble.

Ora che sta preparando il suo tour solista l'ex cantante degli Spandau ha ammesso che è un "peccato" non poter festeggiare questo traguardo con la sua vecchia band.

Parlando alla rubrica Wired del quotidiano britannico Daily Star, Tony si è lasciato andare abbassando per un attimo la guardia (ma non troppo) usando queste parole: "È un peccato perché celebro il mio 40° anniversario nell'industria musicale, ma se gli Spandau fossero ancora insieme lo faremmo come band. Ma questa è la vita. Arrivi a un punto della vita in cui non hai bisogno dell'angoscia, io esco e mi diverto. Sarebbe bello se qualcuno chiedesse loro per davvero, 'Perché Tony se n'è andato?' Per come la vedo io, sta a loro che hanno iniziato doverlo dire".



Martin Kemp nel 2019 ha dichiarato che gli Spandau Ballet avevano chiuso, almeno fino al ritorno di Tony Hadley. "Fino a quando Tony non torna... fino a quando noi cinque non torniamo. Non solo Tony, tutti e cinque. Ascoltate, la mia band è molto imprevedibile, un minuto siamo i migliori amici, ma poi cadiamo, è sempre stato così. Mi piacerebbe che accadesse perché è parte di me, è parte della mia anima. Ma ci vuole che tutti e cinque si dica di sì allo stesso tempo".



Tony Hadley riguardo il suo tour solista ha invece spiegato: "Suonerò tutti i successi, ma potrei provare anche qualcosa di diverso, come quando avevo 16 anni e cantai la prima canzone al villaggio vacanze di Pontins. Le canzoni che ho cantato in una sala prove prima che gli Spandau diventassero gli Spandau, forse anche qualche classico R&B".