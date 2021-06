I Jesus and Mary Chain fanno causa alla Warner

Una normativa americana contro una legislaizone inglese: questa la motivazione della causa dei Jesus and Mary Chain alla Warner Brothers.

L'etichetta, secondo la band di Jim e William Reid, si rifiuta di applicare una normativa del Copyright Act degli Stati Uniti che imporrebbe di restituire agli autori i diritti sulle registrazioni delle canzoni, perché hanno superato i 35 anni. L'album di debitto della band, "Psychocandy", è del 1985, e alcune registrazioni sono ancora precedenti

Dopo una prima richiesta a fine 2019, la Warner si è appellata alla legge inglese, dove questo limite non è previsto, sostenendo che in base a questa normativa la band non ha mai posseduto alcun copyright di cui rientrare in possesso. La band chiede anche 2 milioni e mezzo di dollari in danni aggiuntivi - ma non molto tempo fa i Duran Duran hanno perso una causa simile, perché secondo il giudice la band non aveva diritto di applicare la normativa americama

Ha commentato il legale americano della band