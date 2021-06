Marco Mengoni, in arrivo un nuovo singolo

Sul suo profilo Instagram Marco Mengoni ha attivato un orologio che scandisce il countdown verso un qualcosa che, molto probabilmente, sarà il suo nuovo singolo. In questo momento il conto alla rovescia segna 3 23 15 00.

La pagina Instagram del 32enne cantautore di Ronciglione negli ultimi giorni è particolarmente attiva. Sono stati pubblicati un paio di video accompagnati da frasi come 'scegliamo sempre la strada più veloce' e 'andiamo sempre di corsa'. Le clip lo mostrano all'interno di un garage dove, oltre a una scaffalatura, trovano posto una moto e una bicicletta che Mengoni lustra con uno straccio, al muro una cartina di Roma.

L’ultima uscita discografica che includeva Marco Mengoni risale al gennaio di quest'anno quando, insieme a Frah Quintale, è stato ospite nel singolo di Takagi & Ketra "Venere e Marte". Per trovare il suo ultimo brano totalmente solista, "Duemila volte" – primo estratto dell'album "Atlantico On Tour", firmato insieme a Davide Simonetta, Alessandro Raina e Alessandro Mahmoud - si deve tornare indietro fino all’ottobre 2019. Mentre un album di inediti manca dal novembre 2018, quando venne pubblicato "Atlantico" (leggi qui la recensione), quinto capitolo in studio della sua discografia.