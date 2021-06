Pretty Reckless, ecco il video di “Only love can save me now” con membri dei Soundgarden

I Pretty Reckless hanno pubblicato il video di “Only love can save me now”, brano che conta della collaborazione di due membri dei Soundgarden, la band un tempo guidata dal compianto Chris Cornel, ovvero il chitarrista Kim Thayil e il batterista Matt Cameron - attualmente addetto ai tamburi dei Pearl Jam.

Il brano, la cui clip è riportata di seguito, è estratto dal più recente album della band di Taylor Momsen, uscito lo scorso 12 febbraio. Il disco è il quarto della discografia della formazione statunitense, seguito di “Who you selling for” del 2016.

“È difficile descrivere sentimento intorno alla nostra canzone ‘Only love can save me now’”, ha fatto sapere la frontwoman del gruppo, come riportato dall’edizione statunitense di “Rolling Stone”.

Taylor Momsen - volto noto anche del cinema e del piccolo schermo per, tra le altre cose, aver interpretato Cindy Lou nel film “Il Grinch” del 2000 e il ruolo di Jenny Humphrey nella serie televisiva “Gossip Girl” - ha aggiunto: “La canzone è nata dalla tragedia ed è stata portata in vita da due dei miei musicisti preferiti di tutti i tempi, Kim Thayil e Matt Cameron. Ascoltarli suonare è semplicemente surreale. Questa canzone rappresenta il momento peggiore della mia vita, eppure è uno dei successi di cui sono più orgogliosa. Significa che c'è speranza e che la vita deve andare avanti e, cosa più importante, è degna di essere vissuta”.

Thayil, invece, ha dichiarato: “È stato molto divertente passare del tempo in studio con Taylor, Ben [Phillips] e Matt, e avere l'opportunità di contribuire a questa canzone dei Pretty Reckless. ‘Only love can save me now’ ha elementi dei classici Soundgarden e il riff, probabilmente, ci starebbe bene in ‘Louder Than Love’”.