Si legge e si dice Simply Red ma si pensa (e si vede) Mick Hucknall: prima frontman di una band, “ufficialmente” sciolta nel 2000, poi solista con nome d’arte, il rosso ex studente d’arte di Manchester – vi è nato l'8 giugno 1960 - ha frequentato assiduamente non solo le nostre classifiche di vendita dei dischi ma anche la nostra terra, dove possiede casa e terreni. Ecco tutte le volte che con la sua voce inconfondibile ha lasciato un segno ai piani alti della hit parade italiana.

1985: Come to my aid - [#10]

1985: Money's too tight (to mention) - [#4]

1987: The right thing - [#4]

1989: It's only love - [#4]

1991: Something got me started - [#5]

1992: Stars - [#10]

1995: Fairground - [#3]

1998: Say you love me - [#10]

2003: Sunrise - [#5]

2003: Fake - [#7]

2006: Oh! What a girl! - [#9]