'1 x 100 x 1000000': Rockol e BuzzMyVideos presentano Hydra Music

Hydra Music, tra i partecipanti all’iniziativa “1 x 100 x 1000000” lanciata da Rockol e BuzzMyVideos per consentire agli artisti e ad altre realtà musicali di valorizzare la loro presenza su YouTube, è un’etichetta discografica indipendente fondata nel 2011 da Amedeo Pesce.

In questi 10 anni di musica, Hydra Music ha pubblicato più di 1500 brani e tra le pubblicazioni si annoverano: Franco Califano, Nino Buonocore, Tullio De Piscopo, Enzo Gragnaniello, Alessandro Haber. Nel 2021, dopo dieci anni di attività, l’etichetta, che tratta principalmente il cantautorato pop, rock e rap, ha deciso di ampliarsi suddividendo gli altri generi musicali in altre sotto-etichette. Sono così nate “Doppio Movimento” per la musica classica, “Bitonality Records” per il Jazz, “Maquilla Vibes” per la musica lounge, “Faratta” per la disco e “Black Distopia” per l’hard rock/metal.

Hydra Music resta, tuttavia, legata al cantautorato pop, rock e rap, definendosi con ironia “un’etichetta vintage!”. A tal proposito il direttore Artistico Amedeo Pesce dichiara:

“Il punto è che le canzoni parlano delle persone, di cosa provano. E le persone sono sempre le stesse, indipendentemente dal tempo in cui vivono. Quindi non esistono canzoni moderne o canzoni vecchie, esistono solo i sentimenti che le hanno generate. E quelli sono sempre attuali.”

L’etichetta, con sede in Campania, collabora con artisti sia italiani che stranieri. Tra gli artisti campani di punta spiccano Mr Fortuna, che spazia dal rap all’hip hop, il cantautore pop Simone Pastore, oltre a Ileana Mottola e Gerardina Tesauro. Il canale YouTube di Hydra Music, che con la sua responsabile artisti Viviane Cammarota è sempre alla ricerca di nuovi talenti, presenta - tra le altre cose - il video di “Tempo” di Mr Fortuna, riportato di seguito.

L’etichetta, inoltre, ha creato e pubblicato una playlist contenente alcuni video realizzati da Gerardina Tesauro con i Tijuca Quartet.