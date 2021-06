L'ultima canzone a cui lavorò John Lennon

Nessuno può negare che John Lennon qualche canzone di un certo rilievo l'abbia scritta, sia con i Beatles che da solista. Insomma, Lennon di canzoni se ne intendeva. Ma, anche lui, una volta sbagliò completamente una previsione. Forse trasportato dal suo amore per Yoko Ono le preconizzò un successo da numero in classifica. Ma non andò proprio così.



Tra le molte collaborazioni artistiche di John e Yoko c'è infatti la canzone "Walking on Thin Ice".

Secondo quanto riportato da Salon, Yoko, dopo averne scritto il testo, voleva che la canzone avesse un paesaggio sonoro particolare. "Volevo spingermi un po' oltre, sperimentare. Pensavo ad Alban Berg (compositore austriaco dei primi del Novecento, ndr), in una delle sue opere, un ubriaco dice 'ahaahaahaa'. In un certo senso dice delle cose, ma in modo tale che l'enfasi è tutta sbagliata, distorta.".

Dopo aver concluso il brano, John le disse: "Penso che tu abbia appena finito la tua prima numero uno, Yoko". Parafrasando il produttore dei Beatles George Martin che disse al gruppo di Liverpool, dopo che ebbero finito di registrare il loro album d'esordio "Please Please Me", "Signori, avete appena fatto il vostro primo disco numero uno."A John piaceva molto "Walking on Thin Ice". Durante un'intervista con Rolling Stone, dichiarò: "Pensavamo che questa canzone fosse così dannatamente buona che avrebbe dovuto pubblicare il singolo, con me sul lato B. Mi piacerebbe stare sul lato B di un disco di successo dopo tutti questi anni. Mi piacerebbe essere il chitarrista, suono la chitarra al contrario in questa canzone…. Yoko se lo merita.”Il lato B del singolo non fu una canzone di John. Era invece una canzone chiamata "It Happened". Secondo il New York Times, Yoko la registrò anni prima di incidere "Walking on Thin Ice", ma poi la dimenticò. Nonostante tutte le speranza che John Lennon riponeva nel brano questo non fu un grande successo. Raggiunse la posizione numero 58 della classifica dei singoli negli Stati Uniti e la numero 35 in quella britannica. Nonostante tutto, "Walking on Thin Ice" è stata comunque la canzone di maggiore successo nella chart della carriera solista di Yoko.

A "Walking on Thin Ice" è legato un sinistro ricordo, come riporta Songfacts, il brano fu infatti portato a termine l'8 dicembre 1980. Fu proprio al ritorno a casa dallo studio di registrazione che l'ex Beatle venne assassinato da Mark David Chapman.