Marracash, rinviato il concerto di Verona

La data del “In persona tour" di Marracash all’Arena di Verona si terrà ufficialmente il 28 aprile 2022, in accordo con Arena di Verona srl. La data, precedentemente prevista per il 22 maggio 2020 e successivamente per il 18 settembre 2021, è stata rinviata alla luce delle vigenti disposizioni ministeriali.

I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per il nuovo spettacolo.