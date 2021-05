Mahmood, nel nuovo album una collaborazione con Woodkid

Mahmood ha svelato la tracklist e i featuring del suo nuovo album, “Ghettolimpo”, questo il titolo del secondo lavoro del cantautore, che uscirà l’11 giugno. Il vincitore di Sanremo 2019 con la hit “Soldi” torna con 14 tracce, anticipate da “Rapide”, “Dorado” con Sfera Ebbasta e Feid, “Inuyasha”, “Zero” e “Klan”. A questi si aggiungono le collaborazioni con Elisa e Woodkid. Non è un album intriso di feat e questo non può che essere un segnale positivo vista la tendenza a realizzare dischi con decine di collaborazioni, spesso ininfluenti. Quella che sta incuriosendo di più i fan è senz’altro quella con Woodkid, nome di livello internazionale che, grazie alla sue elettronica raffinata, ha lavorato con artisti di altissimo livello.

Yoann Lemoine, vero nome di Woodkid, nasce a Lione nel 1983. Studia illustrazione e animazione alla Emile Cohl School prima di lavorare nel cinema assieme a Luc Besson e Sofia Coppola. Collabora anche con Katy Perry, Taylor Swift e Lana Del Rey. Conquista una nomination ai Grammy come miglior video per la canzone "Run boy run" che dà titolo al suo primo Ep. A marzo 2013 è la volta del debutto sulla lunga distanza, “The Golden Age”. Negli anni a seguire Woodkid si esibisce su palchi prestigiosi come quello del Coachella e del Montreux Jazz Festival e lavora come direttore creativo per i video di artisti come Pharrell Williams e John Legend. Il suo ultimo disco, “S16”, è uscito l’anno scorso.