Addio a B.J. Thomas, interprete di "Raindrops Keep Fallin' on My Head"

E' morto nella giornata di ieri, 29 maggio, all'età di 78 anni, a causa di complicazioni dovute a un cancro ai polmoni in stadio molto avanzato, Billy Joe 'B.J.' Thomas, il cantante noto per aver cantato "Hooked on a Feeling" e "Raindrops Keep Fallin' on My Head".

Thomas aveva condiviso la notizia dei suoi problemi di salute lo scorso mese di marzo. "Sono stato davvero fortunato ad avere avuto l'opportunità di registrare ed eseguire bellissime canzoni nella musica pop, country e gospel e di avere condiviso quelle meravigliose canzoni nel mondo con milioni di voi. Vi chiedo nelle vostre preghiere che la mia musica possa continuare a vivere insieme a voi”.B.J. Thomas si è aggiudicato cinque Grammy Award ed è membro della Grammy Hall of Fame. Ha venduto oltre 70 milioni di album in tutto il mondo, otto numero uno e ventisei singoli nella Top 10 della classifica. La sua performance più nota è la sua versione della canzone di Burt Bacharach e Hal David "Raindrops Keep Fallin' on My Head", inclusa nel film western del 1969 'Butch Cassidy and the Sundance Kid' (lungometraggio diretto da George Roy Hill che ha come protagonisti gli attori Paul Newman e Robert Redford, in Italia è uscito con il titolo 'Butch Cassidy'). Il brano vinse il Premio Oscar per la migliore canzone originale.Negli anni Settanta, Thomas registrò e pubblicò una serie di album gospel, ottenendo quattro Grammy Awards nella sezione Best Inspirational Performance e un quinto quale Best Gospel Performance Contemporary. Il suo album del 1976, "Home Where I Belong", è passato alla storia per essere il primo album di musica cristiana a diventare disco di platino.