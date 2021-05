Bruce Dickinson ha subito un intervento all'anca

Il cantante degli Iron Maiden Bruce Dickinson ha rivelato di avere subito un intervento ad un'anca lo scorso mese di ottobre dopo un tour rivelatosi "abbastanza doloroso". Il 62enne musicista britannico ne ha parlato durante un'intervista con Kylie Olsson, conduttrice del Download festival.

Ha spiegato Dickinson alla Olsson: “Ho fatto installare una nuova anca diversi mesi fa. Quindi ora ho cinque pollici e mezzo di titanio nella gamba. Perché sul palco corro e salto, dopo 40 anni di scherma con la mano sinistra, era semplicemente logora. Voglio dire, l'ultimo tour è stato davvero piuttosto doloroso. Pensavo lo fosse per il fatto che poco prima del tour, mi ero rotto il tendine di Achille. Il mio tendine d'Achille si era spezzato. E' stato orribile. E' accaduto due anni fa. Così l'ho ricucito e sono andato in tour dopo tre mesi e mezzo. In realtà non potevo camminare o correre correttamente. Quindi ho modificato quello che facevo sul palco e nessuno l'ha notato. Sono rimasto sbalordito."

Dickinson ha comunque ammesso che anche con le dovute modifiche il fianco gli faceva molto male. Il dolore è continuato anche quando è tornato a casa sua a Parigi ed è tornato a fare scherma e lo ha martoriato durante la pandemia. Dopo una visita medica gli venne detto che ha una osteoartrosi, Dickinson, che stava "diventando dipendente dall'ibuprofene", ha optato per l'intervento chirurgico.

Così ha continuato il racconto delle sue traversie con l'anca: “Mi sono detto, 'È ottobre. Quando esce la safety car, Hamilton va a sostituire le gomme. Quindi facciamolo ora in ottobre. Perché potrei dover fare un tour il prossimo anno. Ne sapevo poco. Ma essendo un eterno ottimista, è stata la cosa migliore che potessi fare. Quindi ora, con la mia nuova anca. Sono tornato ad allenarmi, a fare scherma di nuovo. È assolutamente incredibile. Faccio fisioterapia e pesi che non facevo da quando avevo 16 o 17 anni. Faccio 100 chili. È mentale quello che può fare il tuo corpo."

Già nel 2015 Bruce Dickinson ebbe un problema di salute, allorchè fece un ciclo di chemioterapia per curare un tumore alla parte posteriore della lingua, lo stesso anno in cui gli Iron Maiden pubblicarono quello che rimane il loro ultimo album, "The Book of Souls" ( leggi qui la recensione ).