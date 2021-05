Con Cannella gli Zero Assoluto diventano un trio? / VIDEO

No, tranquilli. Gli Zero Assoluto restano un duo. Ma Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi, voci che hanno cresciuto con hit come "Svegliarsi la mattina", "Semplicemente", "Appena prima di partire" e "Per dimenticare" una generazione, affiancano un giovane collega esordiente: si tratta di Cannella, vero nome Enrico Fiore, romano - come i due cantanti - classe 1995, che dopo essere arrivato in finale a Sanremo Giovani nel 2018 con "Nei miei ricordi" e aver pubblicato l'album "Siamo stati l'America" è tornato ora con un nuovo disco.

Si intitola "Ore piccole", lo ha prodotto Marta Venturini (c'era il suo zampino, tra le altre cose, anche dietro "Mainstream" di Calcutta, l'album-manifesto dell'indie capitolino degli anni Duemiladieci) e include un duetto proprio con gli Zero Assoluto sulle note di "Balla così", che il trio canta per Rockol nel video che trovate qui sotto, accompagnato dalla stessa Venturini alla chitarra.

"Io sono uno di quei ragazzi cresciuti a pane e musica. Durante l’infanzia e l’adolescenza ne ho ascoltata così tanta che per ogni periodo della mia vita ho una canzone o un disco da associarci. Tra gli artisti che mi hanno accompagnato nel corso della mia crescita ci sono anche gli Zero Assoluto. Loro li collego ai primi amori per le strade di Roma, quelli da quindicenne che facevano battere forte il cuore. Dieci anni dopo ho avuto l’onore di scriverci una canzone insieme", racconta Cannella a proposito della collaborazione con il duo di "Svegliarsi la mattina".

Anticipato dai singoli "Fiori blu", "Casa tua", "La mia Roma", "Ti volevo raccontare" e "Foro Italico", "Ore piccole" - il cui titolo fa riferimento alla vita notturna di Cannella, vissuta, quando era possibile, tra locali, bevute e amici - strizza l'occhio per atmosfere e suoni tanto al cantautorato italiano contemporaneo quanto al bedroom pop d'oltremanica, da Gus Dapperton a Conan Gray, tra chitarre e sintetizzatori.