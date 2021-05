Brit Awards: dove e come vedere lo show (con Coldplay, Dua Lipa, The Weeknd)

Questa sera, 11 maggio, si svolge "The biggest night in UK music", i Brit Awards. Alle 20.45, in diretta dalla O2 Arena di Londra e con un pubblico di 4.000 persone, si esibiranno Dua Lipa, Olivia Rodrigo, The Weeknd, Headie One, Rag'n'Bone Man e P!nk, Coldplay, Arlo Parks e Griff e verranno assegnati i premi agli artisti dell'anno per l'industria discografica inglese.

Dua Lipa è la favorita con tre nomination "miglior artista donna", "miglior singolo britannico" e "miglior album", mentre Arlo Parks e Celeste, candidate anche loro come "miglior artista donna", "miglior esordiente" e "miglior album".

"Questa edizione dei Brit Awards è una delle più significative nella storia dello show”, ha fatto sapere Geoff Taylor, ceo di BPI, la confindustria della musica inglese: “Non solo celebreremo la musica e gli artisti che ci hanno aiutato a superare la pandemia: il nostro auspicio è quello di fornire un percorso per il ritorno della musica dal vivo, che a fan e artisti è mancata così tanto. Siamo entusiasti dello spettacolo che abbiamo organizzato, e stiamo lavorando a stretto contatto con il governo, la O2 e tutti i nostri partner per garantire che tutte le misure di sicurezza e le linee guida siano rispettate”.

Lo show si può vedere in diretta su YouTube, qua sotto:

Ecco tutte le nomination, categoria per categoria:

Male solo artist

AJ Tracey

Headie One

J Hus

Joel Corry

Yungblud



Female solo artist

Arlo Parks

Celeste

Dua Lipa

Jessie Ware



Lianne La Havas



British single

220 Kid (feat GRACEY) - Don't Need Love

Aitch and AJ Tracey (feat Tay Keith) - Rain

Dua Lipa - Physical

Harry Styles - Watermelon Sugar

Headie One (feat AJ Tracey and Stormzy) - Ain't It Different

Joel Corry (feat MNEK) - Head and Heart

Nathan Dawe (feat KSI) - Lighter

Regard and Raye - Secrets

S1MBA (feat DTG) - Rover

Young T and Bugsey (feat Headie One) - Don't Rush



British group

Bicep

Biffy Clyro

Little Mix

The 1975

Young T & Bugsey



Breakthrough artist

Arlo Parks

Bicep

Celeste

Joel Corry

Young T & Bugsey

International group

BTS

Fontaines DC

Foo Fighters

Haim

Run the Jewels



International female solo artist

Ariana Grande

Billie Eilish

Cardi B



Miley Cyrus

Taylor Swift



International male solo artist

Bruce Springsteen

Burna Boy

Childish Gambino

Tame Impala

The Weeknd



Mastercard album

Arlo Parks- Collapsed in Sunbeams

Celeste - Not Your Muse

Dua Lipa - Future Nostalgia

J Hus - Big Conspiracy

Jessie Ware - What's Your Pleasure