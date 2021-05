Taylor Swift come David Bowie e Elton John

In passato il prestigioso riconoscimento fu assegnato ad artisti del calibro di David Bowie, Elton John e Robbie Williams, premiati per l'impatto che i loro dischi hanno avuto sulla musica mondiale. Quest'anno gli organizzatori dei Brit Awards, i premi musicali più ambiti nel Regno Unito, hanno deciso di assegnare il Global Icon Awards a Taylor Swift.

La cantautrice americana sarà la prima donna a ricevere il riconoscimento, premiata per il "grande impatto sulla musica a livello mondiale e i suoi successi". Solo poche settimane fa la Official Charts Company, che pubblica le classifiche di vendita ufficiali oltremanica, aveva riconosciuto a Taylor Swift un importante record: aver conquistato la vetta della classifica settimanale degli album più venduti nel Regno Unito con tre dischi diversi, "Folklore", "Evermore" e "Fearless (Taylor's version)", nel giro di 259 giorni, battendo il primato detenuto fino al 2021 dai Beatles (che in un anno, tra il 1965 e il 1966, conquistarono la vetta con - nell'ordine - "Help!", "Rubber soul" e "Revolver").

La cerimonia di consegna dei Brit Awards si svolgerà domani alla O2 Arena di Londra e sarà trasmessa dal canale tv britannico ITV dalle 20 (21, ora italiana), condotta da Jack Whitehall. È probabile che Taylor Swift si colleghi in video per ritirare idealmente il premio. Tra i performer sono invece confermati Arlo Parks, i Coldplay (che secondo le anticipazioni si esibiranno da un barcone sul Tamigi, suonando il nuovo singolo "Higher power"), Dua Lipa e Olivia Rodrigo.