Classifiche, tutte le novità della settimana del 16 aprile: Taylor batte i Beatles

La notizia che emerge dall'analisi delle classifiche di vendita dei dischi e dei singoli di questa settimana è che Taylor Swift ha infranto un altro record. Stavolta nel Regno Unito. Il primato era detenuto finora nientemeno che dai Beatles. In un anno tra il 1965 e il 1966 il quartetto di Liverpool conquistò il primo posto della classifica settimanale dei dischi più venduti nella madrepadria con tre titoli: "Help!", "Rubber soul" e "Revolver". Negli ultimi 54 anni nessun artista era riuscito a fare di meglio. Ce l'ha fatta la popstar americana. In 259 giorni Taylor Swift ha conquistato la vetta della classifica, pubblicata dalla Official Charts Company, con "Folklore", "Evermore" e "

Fearless (Taylor's version)", la nuova versione del disco del 2008 appena arrivata nei negozi e sulle piattaforme di streaming.

Quanto all'Italia, in cima alla classifica Fimi troviamo Guè Pequeno e il suo "Fastlife 4". Tra i singoli prosegue inarrestabile il trionfo di "Musica leggerissima" di Colapesce e Dimartino. Ecco tutte le novità.

La classifica Top Album FIMI Top of the Music della settimana dal 9 al 15 aprile 2021, che vede al primo posto "Fastlife 4" dell'ex Club Dogo e Dj Harsh (qui la recensione), segnala anche i seguenti nuovi ingressi di:

"La matematica dei rami" di Max Gazzè (4)

"Fearless (Taylor's version") di Taylor Swift (12)



Il più alto nuovo ingresso è proprio quello di Guè Pequeno e DJ Harsh, direttamente alla prima posizione:

La classifica Top Singoli FIMI Top of the Music della settimana dal 9 al 15 aprile aprile 2021, che vede ancora “Musica leggerissima” di Colapesce e Dimartino al primo posto, segnala le seguenti nuove entrate:

"Smith & Wesson freestyle" di Guè Pequeno, Dj Harsh e Marracash (3)

"Lifestyle" di Guè Pequeno e DJ Harsh (6)

"Alex" di Guè Pequeno, Dj Harsh, Lazza e Salmo (7)

"Champagne 4 the pain" di Guè Pequeno, Dj Harsh, Gemitaiz e Noyz Narcos (10)

"Wagyu" di Guè Pequeno, Dj Harsh e Night Skinny (13)

"Italian hustler" di Guè Pequeno, Dj Harsh e Rasty Kilo (16)

"Marco da tropoja" di Guè Pequeno, Dj Harsh e Vettosi (18)



"Babyma" di Guè Pequeno, Dj Harsh e MV Killa (19)

"Denim Giappo" di Guè Pequeno, Dj Harsh e Luchè (23)

"CO$¥MON€¥" di Guè Peuqneo e Dj Harsh (24)

"Fast life" di Guè Pequeno, Dj Harsh & North of Loreto (28)

"Me & My B" di Guè Pequeno e Dj Harsh (32)

"Vita veloce freestyle" di Guè Pequeno e Dj Harsh (36)

"Sorriso grande" di Alessandra Amoroso (45)

"Disclaimer" di Guè Pequeno e Dj Harsh (46)

"Scusa" di Mara Sattei (47)

"Ride it" di Regard (55)

"Che senso ha" di Franco126 (72)

"Meteoriti" di Mr. Rain (75)

"Pesche" di Federico Rossi (95)

Il più alto nuovo ingresso è quello di "Smith & Wesson freestyle" di Guè Pequeno e DJ Harsh:

La classifica Radio Airplay, che vede “Musica Leggerissima” di Colapesce e Dimartino al primo posto, segnala come nuova entrata:

"Scusa" di Mara Sattei (28)

"Vertigo" di Alice Merton (32)

"Dancing on dangerous" di Imanbek e Sean Paul (45)

"Pesche" di Federico Rossi (52)

"E poi finisco per amarti" di Motta (72)

"Starstruck" degli Years & Years (73)

"Eazy sleazy" di Mick Jagger e Dave Grohl (78)

"Buonanotte" di Pierdavide Carone (79)

"Boss (io & te)" di Epoque (89)

Il più alto nuovo ingresso è quello di "Scusa" di Mara Sattei:

La classifica Airplay Absolute Beginners degli artisti esordienti più trasmessi in radio della settimana vede al primo posto “Io sono Luca” dei Dellai, in gara alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo nella categoria “Nuove proposte” proprio con il brano.

La classifica Billboard Hot 200 degli album vede al primo posto "Justice" di Justin Bieber, segnala anche i nuovi ingressi di:

"Dancing with the devil... the art of starting over" di Demi Lovato (2)

"Destined 2 win" di Lil Taj (5)

"Roll the bones x" di Shakey Graves (136)

"Freedom (Ep)" di Justin Bieber (172)



Il più alto nuovo ingresso è quello del disco di Demi Lovato, alla posizione numero 2:

La classifica Billboard Hot 100 dei singoli, che vede al primo posto "Leave the door open" dei Silk Sonic, segnala anche i nuovi ingressi di:

"Deja vu" di Olivia Rodrigo (8)

"Met hit last night" di Demi Lovato e Ariana Grande (61)

"4 da gang" di 42 Dugg e Roddy Ricch (67)

"Film out" dei BTS (81)

"Mr. Perfectly Fine (Taylor's version)" di Taylor Swift (90)

"Arcade" di Duncan Laurence (100)

La UK Charts album della settimana dal 16 al 22 aprile 2021 vede debuttare in prima posizione Taylor Swift e segnala come nuovi ingressi quelli di:

"The best of" di DMX (12)

"Amazonia" di Jean Michel Jarre (21)

"Roadrunner - New light new machine" dei Brockhampton (24)

Il più alto nuovo ingresso è proprio quello di Taylor Swift, con la nuova versione del disco del 2008:

La UK Charts singoli della settimana dal 16 al 22 aprile 2021 vede per la terza settimana consectuviva “Montero (Call Me By Your Name)” di Lil Nas X segnala i nuovi ingressi di:

"Rapstar" di Polo G (3)

"Titanium" di Dave (9)

"Kiss me more" di Doja Cat e SZA (10)

"Mr. Perfectly Fine (Taylor's version)" di Taylor Swift (30)

"Anywhere away from here" di Rag'n'bone Man e Pink (32)

"Mercury" di Dave e Kamal (33)

"Way too long" di Nathan Dawe, Anne-Marie e Mostack (42)

"You belong with me (Taylor's version)" di Taylor Swift (52)

"Shy away" dei Twenty One Pilots (56)

"Lingo" di Deno Ft e Chunkz (57)

"Starstruck" di Years & Years (64)

"Versus" di Sl & M1LLIONZ (69)

"Playing games" di Silky (84)

La “Rit Parade di Stefano Cilio” (hyperlink: www.hearthis.at/stefanocilio), classifica delle canzoni più suonate in Italia sommando tutte le modalità di riproduzione della musica (streaming audio e video, download, radio airplay e identificazioni), presenta due nuove entrate nelle posizioni più alte.

In quindicesima posizione debutta "Your Love (9PM)" del produttore tedesco ATB, accompagnato nella nuova versione del suo brano del 1998 “9PM (Till I Come)” dal connazionale Topic e dal cantante svedese A7S. Al numero 10 torna in classifica Justin Bieber con il nuovo singolo “Peaches”, in collaborazione con Daniel Caesar e Giveon.

Il podio registra l’ingresso al numero 3 di “Voce” di Madame, seguita in seconda posizione da "Chiamami per nome" di Francesca Michielin e Fedez, brano stabile da diverse settimane. Al numero 1 troviamo per la quinta volta "Musica leggerissima" di Colapesce e Dimartino, che conferma nuovamente lo status di canzone più popolare in Italia.

