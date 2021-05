Amici 2021, Enrico Nigiotti torna nella scuola e ricorda la sua storia d'amore

Il daytime di Amici ha visto la partecipazione di Enrico Nigiotti e Virginio Simonelli. Entrambi sono stati ex concorrenti del talent show di Maria De Filippi e hanno così avuto la possibilità di raccontarsi e dispensare alcuni consigli.

Il primo a parlare del suo percorso è stato Enrico Nigiotti. Nella scuola oltre a mettere in mostra il suo talento, Nigiotti ha vissuto una storia d’amore con Elena D’Amario. L’ultima volta che si sono visti lei si è molto emozionata nel ricordare quei momenti insieme. Ecco che cosa ha detto l’artista toscano: "Mi fa strano fare l’oratore e parlare. Vi racconto la mia storia che non ha niente da insegnarvi ma può essere, magari, uno sguardo in più sul paesaggio che è il mondo musicale, quello che c’è fuori. Voi eravate piccini. Quando ho fatto Amici io, stiamo parlando del 2009/10, avevo 20 anni. Secondo me ero acerbo ma ci credevo molto".

Come ben ricorderanno i fan affezionati della trasmissione, il cantante ha deciso di autoeliminarsi a poco dalla finale. Aveva con sé già un contratto discografico, mentre Elena, invece, non era ancora riuscita ad ottenere nulla. Per tale ragione ha deciso di uscire lui e lasciare alla ballerina il suo posto: "Avevo ricevuto un contratto discografico mentre ero qui e mi sono autoeliminato a tre puntate dalla finale.

Ho lasciato il mio posto a un’altra persona. Perché mi sono detto “Io ho ricevuto un contratto, quest’altra persona non ha ancora un contratto da ballerina. Quindi io lascio il posto a lei, non voglio fare la sfida con lei. Per me deve essere così". E sono andato via” Con queste parole Enrico Nigiotti ha ricordato gli anni in cui lui ed Elena D’Amario formavano una coppia. .