Gov't Mule e Ann Wilson suonano insieme i Led Zeppelin

La cantante degli Heart Ann Wilson domenica 2 maggio ha raggiunto sul palco i Gov't Mule nell'ultima delle loro tre serate al Westville Music Bowl di New Haven, nel Connecticut. La Wilson insieme al gruppo capitanato da Warren Haynes ha proposto alcune cover dei Led Zeppelin come "Immigrant Song", "Black Dog" e "No Quarter"; una versione di "Mother Earth" di Memphis Slim che ha incorporato al suo interno "You Shook Me" di Willie Dixon; una cover di "Luna" di Tom Petty & the Heartbreakers e "Magic Man" degli Heart.

Qualche giorno fa, Ann Wilson aveva dichiarato, nel corso di un'intervista, che gli Heart, al momento, non sono al lavoro su nuova musica. Tornando invece indietro di qualche settimana, Ann ha pubblicato un nuovo singolo solista, "Black Wing".