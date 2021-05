Diodato ha scritto una canzone su Roberto Baggio

Si intitola "L'Uomo dietro il campione": è la nuova canzone di Diodato ed è stata scritta per e su Roberto Baggio. Il brano del cantante pugliese farà parte della colonna sonora "Il divin codino", il film originale di Netflix in arrivo il 26 maggio - la canzone invece sarà disponibile dal 14 maggio.

Il film è prodotto da Fabula Productions per Netflix: il grande calciatore è interpretato da Andrea Arcangeli, la regia è di Letizia Lamartire e la sceneggiatura di Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo (autori, tra le altre cose, di “1992”, "1993" e "1994" su Sky - Sardo è anche cantante e autore dei Mambassa, storica band del pop-rock italiano).

Recentemente, abbiamo intervistato il produttore e music supervisor Marco De Angelis, che ha lavorato sia a "Baby", che a "Zero" che al film su Baggio, che ci aveva anticipato:

“Abbiamo coinvolto un grande artista italiano, e per le canzoni del film ci siamo concentrati su artisti dell’epoca, soprattutto sul rock, con il contributo del composer Matteo Buzzanca che è anche un autore.

E poi lo stesso Baggio, ci raccontava cosa sentiva all’epoca e abbiamo provato a metterlo”.

Ecco il trailer del film:

Non è la prima volta che Diodato scrive per il cinema: “Che vita Meravigliosa”, composta per colonna sonora del film “La Dea Fortuna” di Ferzan Özpetek, ha vinto il David di Donatello come “Migliore canzone originale”.