Foo Fighters e Brian Johnson insieme per una cover live di ‘Back in Black’: video

La band capitanata da Dave Grohl ha ospitato sul proprio palco il frontman degli AC/DC Brian Johnson per eseguire dal vivo “Back in Black”, uno dei brani più celebri del repertorio della leggendaria rock band australiana nonché title track del primo album - datato 1980 - che la formazione di Angus Young pubblicò dopo la morte del proprio frontman originale Bon Scott: la prestigiosa collaborazione ha avuto luogo nella serata dello scorso 2 maggio al SoFI Stadium di Los Angeles nell’ambito di Vax Live, evento organizzato dall’associazione Global Citizen per sensibilizzare i governi occidentali su un’equa distribuzione dei vaccini anti-Covid.

L’evento, presentato da Seleza Gomes e al quale hanno preso parte - tra gli altri - Eddie Vedder, H.E.R., Jennifer Lopez e la latin star J Balvin - sarà trasmesso il prossimo 8 maggio sia dai network televisivi USA ABC e CBS sia (via streaming) da iHeartMedia e YouTube.

Vax Live è stato organizzato per “contribuire a porre fine all’emergenza Covid per tutti, fermare la crisi alimentare, fare ripartire i programmi educativi in tutti i paesi, proteggere il pianeta e promuovere l'equità”: l’evento sarà visibile in Europa solo su Youtube nelle prime ore della mattina di domenica 9 maggio.