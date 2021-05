Davide Shorty canta "Monocromo." per Rockol. VIDEO.

Un brano cantato dal vivo, con forza e calore. Davide Shorty ha presentato"Monocromo." a Rockol. "Si tratta di un flusso di coscienza scritto tra Londra e New York su un beat del produttore napoletano Dario Bass.

La prima e la seconda strofa sono state scritte in momenti e umori diversi, uniti da una profonda vena spirituale. La canzone è frutto di incertezze, sbalzi d’umore, meditazione, nuova consapevolezza e determinazione - racconta Shorty - non vedo l’ora di poter portare "Monocromo." - e tutte le mie canzoni - su un palco e di poter tornare a cantare e fare rap davanti a un pubblico, connettermi con le persone e assorbire la musica e l'energia dei fantastici musicisti con cui ho scritto .il mio ultimo album, 'fusion.", che sono una vera e propria famiglia per me.

Davide Shorty ha partecipato all'ultima edizione del Festival di Sanremo, nella categoria "Nuove Proposte". Nella kermesse, oltre a classificarsi secondo, ha vinto il Premio della Sala Stampa "Lucio Dalla".

"In un periodo del genere è stato un grandissimo privilegio poter salire su un palco, durante il Festival di Sanremo, e aver portato della musica che mi rappresenti in televisione è motivo d’orgoglio - conclude - il Festival è stato una bellissima avventura, ma per me è stato l’inizio di un nuovo capitolo, che non vedo l’ora di condividere con le persone dal vivo. Questo post Sanremo infatti è più un’attesa di tornare a fare quello che amo di più. Non avendo fatto concerti ancora non ho percezione di cosa sia successo, posso solo augurare a me e a miei colleghi che ci consentano di fare il nostro lavoro in tutta sicurezza, tutti noi abbiamo una grande urgenza di ripartire".