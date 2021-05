Billie Eilish, l'intervista e le foto sexy su "Vogue": "Gli abusi? Sono ovunque"

Billie Eilish si confessa in una lunga intervista concessa alla rivista di moda "Vogue" dopo l'uscita del nuovo singolo "Your power", che anticipa l'album "Happier than ever", atteso per il prossimo luglio. E parla anche di depressione, in riferimento al suo corpo, che - ha spiegato la popstar - ha imparato ad apprezzare solo con il tempo.

Il gancio dell'intervista è inevitabilmente il nuovo singolo, nel quale la 19enne cantautrice americana affronta il tema degli abusi di potere:

"È una lettera aperta indirizzata alle persone che se ne approfittano, uomini principalmente. Vorrei che le persone mi ascoltassero. Non solo cercare di scoprire di chi sto parlando, perché non si tratta di quello. Non si tratta di una sola persona. E potrebbero pensare: 'Nell'industria musicale succede'. No, amici. Succede ovunque. Non conosco una ragazza o una donna che non abbia avuto una strana esperienza o un'esperienza davvero negativa. Anche gli uomini: i ragazzi sono sfruttai costantemente".

Billie Eilish, che per tutto questo tempo è stata vista come un modello per il suo sfuggire a certi stereotipi sulle popstar, a partire dall'uso del proprio corpo (la cantautrice è sempre apparsa in pubblico indossando felpe extra large e tute), per "Vogue" ha anche accettato di farsi fotografare mostrando le sue forme e indossando lingerie. Il servizio fotografico per l'intervista è stato realizzato dal fotografo Craig MacDean. A proposito della scelta, Billie Eilish ha spiegato:

"Improvvisamente sei un'ipocrita se vuoi mostrare il tuo corpo. Sei una facile, una puttana. Se lo sono, allora sono orgogliosa di esserlo. Io e tutte le ragazze siamo sgualdrine, lo sapete? Fanculo, dobbiamo sentirci più forti per questo":

La voce di "Bad guy" ha fatto sapere di aver sofferto di depressione in passato ("Il mio corpo è stata la causa principale", ha detto):

"Ora faccio quello che voglio. È tutto legato a ciò che ti fa stare bene. Vuoi farti un intervento chirurgico? Fallo. Vuoi indossare un vestito che per qualcuno è troppo largo per te? Fregatene, se ti senti bene".

Il nuovo album di Billie Eilish, "Happier than ever", uscirà il 30 luglio, a distanza di due anni e mezzo dal precedente "When we all fall asleep, where do we go?".